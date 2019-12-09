"Днепрогаз" заключил почти 140 договоров на присоединение к газовым сетям

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Условия и порядок присоединения к газовым сетям регламентируются требованиями Кодекса газораспределительных систем

В течение 2019 года специалисты АО "Днепрогаз" заключили почти 140 договоров на присоединение к газораспределительным сетям. Около 55% клиентов воспользовались услугой стандартного присоединения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За 11 месяцев текущего года менеджеры Центра обслуживания клиентов АО "Днепрогаз" заключили 74 договора на стандартное присоединение к системе газоснабжения. Услугой нестандартного присоединения воспользовались 63 заказчики. Всего с момента введения нового порядка взаимоотношений между Операторами ГРМ и заказчиками специалисты клиентского сервиса заключили свыше 1,6 тыс. договоров на присоединение к ГРМ.

"Основное преимущество услуг стандартного или нестандартного присоединения заключается в том, что заказчику достаточно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость работ. Весь процесс координируется нашими менеджерами", - комментирует начальник управления клиентского сервиса "Днепрогаза" Марина Коваленко.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2019 года Постановлением НКРЭКУ от 14.12.2018 г. № 1917 утверждены новые ставки платы за стандартное присоединение к газовым сетям в Днепропетровской области. В зависимости от типоразмера счетчика и типа местности, стоимость колеблется от 12,7 до 18,6 тыс. гривен без НДС.

По словам пресс-службы, модель взаимоотношений между газораспределительными компаниями и потребителями газа о порядке присоединения к сетям действует в Украине с 2013 года. Чтобы воспользоваться услугами стандартного или нестандартного присоединения, жителям Днепра и Днепровского района следует обращаться к специалистам Центра обслуживания клиентов "Днепрогаза".

"Условия и порядок присоединения к газовым сетям регламентируются требованиями Кодекса газораспределительных систем. При отсутствии замечаний в документации на стандартное присоединение АО "Днепрогаз" обязано в течение 10 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления выдать ему разрешение на присоединение, проекты договоров и соответствующие счета для уплаты. Весь комплекс работ по присоединению к газовым сетям по схеме "Стандартное присоединение" специалисты АО "Днепрогаз" должны осуществить в течение 90 дней", - говорится в сообщении.