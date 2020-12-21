"Днепрогаз" зафиксировал около 590 фактов краж природного газа

Газовый вентиль (dtek.com)

С начала 2020 года специалисты "Днепрогаза" зафиксировали почти 590 случаев несанкционированного отбора голубого топлива. В результате потребители нанесли ущерб на сумму 5,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепрогаз".

За январь-ноябрь текущего года в результате проведенных проверок "Днепрогазом" выявлено 588 фактов незаконного потребления природного газа. Среди зафиксированных нарушений - около 40 незаконных врезок, почти 180 случаев повреждения счетчика, 215 фактов самовольного возобновления газоснабжения и прочее. Сумма нанесенных Оператору ГРС убытков достигла 5,3 млн гривен.

"Согласно требований Кодекса ГРС за нелегальное использование газа недобросовестные потребители должны возместить причиненные газораспределительной компании убытки. В зависимости от выявленного вида нарушений их размер может колебаться от 3,5 до 500 тысяч гривен, - отмечает коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский. – А это значит, что кражи топлива могут обойтись злоумышленникам в десятки раз дороже, чем его легальное потребление".

По словам пресс-службы, отследить посторонние вмешательства в работу газораспределительной системы специалистам компании удается с помощью современного специализированного оборудования. После выявления нарушений большинство недобросовестных потребителей признает свою вину и платит предусмотренные законом штрафные санкции. Если же потребитель своей вины признавать не желает и отказывается компенсировать причиненный ущерб, вопрос об их взыскании решается в судебном порядке. В таком случае, кроме суммы начисленных убытков, потребителю также необходимо будет оплатить все судебные издержки.

"Акцентируем внимание, что кроме материального ущерба, вмешательство в систему газоснабжения подвергает потребителей опасности. Очень часто в местах несанкционированных врезок в газопроводы случаются утечки газа, которые могут привести к аварийным ситуациям и взрывам. "Днепрогаз" предостерегает потребителей от таких крайне опасных действий и напоминает: если Вы стали свидетелем самовольного вмешательства в газовые сети - немедленно оповестите об этом газораспределительную компанию. Сделать это можно по телефону экстренной службы "104", - говорится в сообщении.