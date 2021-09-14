"Днепрогаз": около 65% потребителей не имеют задолженности за распределение газа

За 8 месяцев 2021 года долги бытовых потребителей Днепра за доставку газа достигли 22 млн гривен. Вместе с тем, значительно сократилось количество потребителей, которые не платили за распределение ни разу в течение последних двух лет. Если в конце 2020 года их было почти 40 тысяч, то по состоянию на 1 сентября 2021 года количество клиентов компании, которые частично или полностью рассчитались с накопленными долгами, уменьшилось на 43%.

"Средства, которые днепряне оплачивают за доставку газа, наша компания направляет на полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы "104", содержание в исправном техническом состоянии газораспределительных сетей разных форм собственности и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе. Все это для того, чтобы газ был доставлен каждому из 400 тысяч бытовых клиентов. Именно поэтому от своевременной оплаты за доставку газа зависит бесперебойность и безаварийность газоснабжения", - отмечает коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.

По словам пресс-службы, из-за неплатежей клиентов "Днепрогаз" вынужден обращаться в суд и взыскивать долги принудительно. Сейчас в компании продолжается активная работа по рассылке досудебных предупреждений должникам. Кроме суммы долга, таким потребителям придется оплатить также судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.

"Более того, сейчас должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021 года в соответствии с Законом Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей, имеющих задолженность, от коммунальных услуг. Стоит отметить, что запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

"Днепрогаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов за доставку газа, рассчитываться за оказанные услуги в установленный срок, ежемесячно до 20 числа, и пользоваться для оплаты онлайн сервисами: "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат ботами 7104ua в Viber и Telegram.