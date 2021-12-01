"Днепрогаз" инвестировал в газораспределительные сети почти 19 млн гривен

"Объем инвестиций, привлекаемых "Днепрогазом" для обновления системы газораспределения, ежегодно утверждается НКРЭКУ. За эти средства в 2021 году специалисты АО "Днепрогаз" заменили 1 км устаревших стальных газопроводов на полиэтиленовые, провели реконструкцию 3 ГРП с полной заменой оборудования, заменили 10 задвижек в газовых колодцах и более 250 кранов на газопроводах-вводах в жилые дома, выполнили капремонт и модернизацию 47 станций катодной защиты газопроводов от коррозии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году на территории линцензионной деятельности АО "Днепрогаз" было заменено 25 устаревших шкафных газорегуляторных пунктов на новые современные ШГРП собственного производства завода RGC Production.

"Замена морально устаревших и физически изношенных ШГРП – это значительная часть комплексного редизайна газораспределительной системы компании, – отмечает и.о. технического директора "Днепрогаза" Сергей Матиенко. – Установленное оборудование позволяет существенно снизить потери газа и обеспечит стабильное распределение голубого топлива для наших клиентов. Отмечу, что фильтры новых ШГРП очищают голубое топливо от механических микрочастиц перед его подачей в газовые приборы потребителей".

В случае утверждения Плана развития газораспределительной системы Днепра на 2022 год специалисты "Днепрогаза" планируют реконструировать 3,5 км газопроводов, провести капитальный ремонт почти 4 км подводного перехода высокого давления через реку Днепр, заменить 19 отключающих устройств в газовых колодцах, провести капитальный ремонт 20 установок катодной защиты, 4 ГРП и 36 ШГРП, а также установить 23 ШГРП RGC Production. На это компания планирует потратить более 29 млн гривен.

"Весь комплекс указанных работ выполняется за счет тарифа на услугу распределения природного газа. Газовики призывают оплачивать доставку топлива вовремя, чтобы все запланированные мероприятия выполнялись в срок для стабильного и безаварийного газоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.