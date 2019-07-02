"Днепрогаз": 70% предприятий оборудованы средствами дистанционной передачи данных

Около 28% небытовых потребителей Днепра и Днепровского района еще не обустроили коммерческие узлы учета природного газа средствами дистанционной передачи данных. Такое требование содержится в Кодексе газораспределительных систем с целью максимально точного контроля за объемами потребления голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

Наличие приборов дистанционной передачи данных необходима для надлежащей организации суточной балансировка на рынке природного газа, которая стартовало 1 марта 2019 года. Соответствующее оборудование коммерческих счетчиков гарантирует автоматическое и точное поступление данных об объемах потребленного газа в АО "Днепрогаз" в ежедневном режиме.

"При отсутствии у юридических лиц – потребителей газа средств дистанционной передачи данных специалисты нашей компании собирают информацию об объемах по телефону, через СМС или электронную почту, а затем вручную заносят их в базу данных. Такая процедура отнимает много времени и создает риск допущения ошибок и неточностей относительно реальной картины объемов потребления газа", - рассказывает коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.

По словам пресс-службы, для обустройства коммерческих узлов учета средствами дистанционной передачи данных предприниматели должны получить у Оператора ГРС техническое задание и разработать проектную документацию. Монтажные работы выполняют специализированные строительно-монтажные предприятия, которые имеют разрешение Управления Гоструда в Днепропетровской области. Принятия в эксплуатацию средств дистанционной передачи данных на узле учета осуществляется при участии Оператора ГРС. Купить приборы дистанционной передачи данных юридические лица могут у целого ряда поставщиков на рынке.

"Требование об установлении модемов дистанционной передачи остается актуальной для 827 предприятий и организаций нашего города. Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центре обслуживания клиентов АО "Днепрогаз" по вул. Исполкомовской, 34. Требования к оборудованию и образцы документов размещены в свободном доступе на сайте компании", - говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что оснащение средствами дистанционной передачи данных для небытовых потребителей утверждены требованиями Кодекса ГРМ и должно быть выполнено в срок до 1 мая текущего года. 17 мая 2019 года Постановлением НКРЭКУ № 750 отменено требование об установке средств дистанционной передачи данных для потребителей со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 и годовым объемом потребления природного газа менее 10 тыс. м куб. Тем самым госрегулятором смягчены условия предоставления услуги по распределению природного газа для почти 1,3 тыс. предпринимателей Днепра и Днепровского района.