"Днепрогаз": 44 производителя тепла не имеют поставщика газа

Согласно действующему законодательству, "Днепрогаз" не имеет права осуществлять распределение газа таким потребителям
По состоянию на 18 сентября в Днепре 44 теплоснабжающих предприятия не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой 1,2 тыс. бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепрогаз".
"В Днепре и Днепровском районе насчитывается 44 производители тепла, которые не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика. Следовательно, эти предприятия не имеют права осуществлять потребление природного газа по газораспределительной системе, а АО "Днепрогаз" - осуществлять распределение газа для таких компаний", - говорится в сообщении.
Перечень производителей тепла, не включенных в реестр одного из поставщиков природного газа:
"В прошлом году в Кодекс ГТС были внесены изменения, согласно которым поставщик газа имеет право предоставлять поручения на отключение теплоснабжающих предприятий, а газораспределительная компания будет вынуждена ограничить для них распределение голубого топлива, - говорит коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский – В связи с этим в письмах к правительству и Комитету по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, мы отмечали необходимость проработать поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" вопросы, касающиеся включения производителей тепловой энергии в реестр потребителей поставщика на весь период отопительного сезона 2019-2020 годов и принятия мер, с учетом суточной балансировки, относительно своевременного предоставления поставщиком подтвержденных объемов природного газа для обеспечения потребностей предприятий ТКЭ"
По словам пресс-службы, специалисты АО "Днепрогаз" также присылали отдельные письма о ситуации, сложившейся в Днепре, в Кабинет министров Украины, Офис Президента, СНБО, Днепропетровскую ОГА, Днепровский горсовета и АО "Укртрансгаз". Руководство компании призывает органы местного самоуправления и руководителей предприятий ТКЭ к началу отопительного сезона принять все возможные меры для включения в реестр поставщиков природного газа.
В компании также напомнили, что действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. К тому же, в случае поступления соответствующего поручения от поставщика газа специалисты АО "Днепрогаз" обязаны принять меры относительно ограничения газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций
"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "О некоторых вопросах отопительного сезона 2018-2019 годов", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято", - говорится в сообщении пресс-службы.