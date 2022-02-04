"Днепрогаз": 350 клиентов воспользовались услугой "газ под ключ"

"Присоединение к газовой сети – сложный технологический процесс, который следует доверить специалистам. Комфортное потребление газа зависит от качества работ по строительству внешних и внутренних газовых сетей, индивидуального подбора газового оборудования. Среди преимуществ услуги "газ под ключ": синхронность выполнения всех процессов, экспертное сопровождение, качественные материалы и новейшее газовое оборудование, что позволит существенно сэкономить клиенту время и средства при газификации объекта", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за прошедший год 157 клиентов заказали услугу "стандартного присоединения" к газовым сетям. Услугой "нестандартного присоединения" воспользовались 187 заказчиков. По сравнению с показателями 2020 года количество заказчиков услуги по присоединению к газораспределительной системе увеличилось в среднем на 40%.

"Присоединиться к газовым сетям могут все. Совершенно не важно, живете вы в городе или в частном секторе. Единственное, что имеет значение – расстояние до газопровода и мощность потребления, – рассказывает директор по капитальному строительству "Днепрогаза" Владимир Ткаченко. - Наша компания является безоговорочным лидером в предоставлении лицензированной услуги по газификации. Опыт специалистов "Днепрогаза" в сочетании с новейшими технологиями позволяют выполнять работы любого уровня сложности".

В пресс-службе также отметили, что заказать комплексную услугу компании жители Днепра и Днепровского района могут в 104.ua Клиентском пространстве по адресам: ул. Паторжинского, 24 и просп. Слобожанский, 96. Необходимо написать заявление и предоставить пакет документов. За каждым клиентом компании закрепляется персональный менеджер, который будет контролировать все этапы предоставления услуги и поможет осуществить индивидуальный подбор газового оборудования.

"Для удобства в условиях карантинных ограничений клиенты могут заказать сертифицированное газовое оборудование и консультацию на сайте market.104.ua. Здесь представлены разные модели газовых котлов, счетчиков, смарт-модемов, сигнализаторов, водонагревателей от ведущих мировых и украинских производителей", - говорится в сообщении.