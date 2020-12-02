ДнепрОГА закажет томограф за 9,6 млн у фирмы, подозреваемой в краже

Днепропетровская ОГА провела тендер на закупку томографа, однако победителем оказалось фирма, которую ранее уже подозревали в недобросовестности.

Об этом сообщает региональное издание "Информатор. Деньги".

Так, победителем оказалась киевская фирма ООО "УКР ДІАГНОСТИКА". Согласно данным аналитической системы Youcontrol, фирма основана в октябре 2002 года.

Руководителем является Ольга Кривокобильская. С 2016 по 2020 гг. фирма победила в 545 тендерах на общую сумму 2,41 млрд грн, из которых 53,7 млн – у Департамента охраны здоровья ДОГА.

Как отмечает "Информатор", предприятие фигурирует в нескольких уголовных делах. Так, главным следственным управление Нацполиции установлено, что фирма принимала участие в схеме по продаже лекарств и оборудования по завышенным ценам Одесскому национальному медицинскому университету на сумму 580 млн грн в течении 2016-2018 гг. Соответственно правоохранителями было возбуждено уголовное дело № 12018000000000765.

Также Сумской Нацполицией предприятие обвиняется в краже 900 тыс. бюджетных средств при продаже системы рентгенографичной та флюороскопичной OPERA-T30cs в Сумскую областную детскую больницу в декабре 2016 года. Как оказалось, оборудование было сделано из более дешевых деталей разных фирм, например, TOSHIBA Electron. Аналогично в г. Городок Хмельницкой области местная больница переплатила 1,3 млн грн при закупке томографа.

Напомним, Красноармейская межрайонная прокуратура также открыла против фирмы уголовное дело №32013050670000021 по факту кражи 6,8 млн грн на закупке компьютерного томографа TSX-032A. Как оказалась, деньги из бюджета были внесены, но томографа больница так и не увидела.