ДніпрОДА виділить 111 млн грн скандальному забудовнику на новий спорткомплекс

Фото: Денис Островський (informator.ua)

За результатами торгів, будівельні роботи будуть за компанією СК "Будінвест"

У Нікополі Дніпропетровської області на території парку Перемоги в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати спортивно-оздоровчий комплекс. Підряд на роботи отримала компанія, яка вже провалила будівництво подібного спортивного об'єкта у Дніпрі, й інших об'єктів в області.

Про це повідомляє місцеве видання "Інформатор".

Як зазначає видання, голова ДніпрОДА Олександр Бондаренко підписав розпорядження та затвердив робочий проект даного будівництва 19 травня.

Новий спортивно-оздоровчий комплекс обіцяють побудувати за найсучаснішими технологіями, площа якого складе 1800 квадратних метрів. За результатами торгів, будівельні роботи будуть за компанією СК "Будінвест".

За даними аналітичної платформи Youcontrol, будівельна організація має 20 видів діяльності, частина яких взагалі ніяк не пов'язана з будівельним бізнесом, наприклад, такі, як торгівля текстилем, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, неспеціалізована торгівля, діяльність рекламних агентств.

Крім того, повідомляється, що підприємство активно включилася в роботу з бюджетним сектором і за шість років виграло тендерів на загальну суму 2 млрд гривень. Основним замовником для компанії став Департамент капітального будівництва ДніпрОДА, чиновники якого підписали з керівником підприємства Дмитром Островським за останні роки 46 договорів.

Компанія виконувала для області такі проекти, як роботи на 191 мільйон з реконструкції стадіону "Металург" у Новомосковську, ремонт Солонянської школи за 28,5 млн і опорної школи в Магдалинівці за 69 мільйонів, будівництво за 22 мільйони стадіону у Юр'ївці, капітальний ремонт фасадів та покрівлі будівлі КСВ "Спеціалізована школа №13" у Дніпрі за 40 мільйонів. А також за 125 мільйонів добудовував стадіон "Трудові резерви" в Дніпрі.

Загальна вартість обласних проектів вилилася в цифру 1,39 млрд гривень.

Крім цього, два роки компанія ніяк не могла закінчити ремонт ДК їм. Гончара, затягнула з ремонтом школи №18, підозрювалася в завищення кошторису на ремонт реабілітаційного центру воїнів АТО на замовлення тієї ж Дніпропетровської облдержадміністрації та остаточно оскандалилася на 80-мільйонному ремонті міського скверу Героїв.

Провалилися роботи "Будінвест" і з будівництвом нового стадіону європейського рівня імені Петра Лайко на вул. Універсальною, 18А в Дніпрі, вартістю 148,89 млн гривень. Його компанія обіцяла збудувати ще у 2018 році. Потім вартість будівництва зросла на 282 мільйони гривень. У січні 2019 року, коли підрядник одержав вже 70 млн грн, з'ясувалося, що роботи не виконано навіть на 5%.

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Автор: РБК-Україна