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В Днепре женщина "сливала" врагу военные разработки. СБУ разоблачила предательницу

Фото: СБУ разоблачила в Днепре женщину, которая передавала РФ тайные данные (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепре разоблачили сотрудницу предприятия ракетно-космической отрасли. Она передавала россиянам тайные данные о современных военных разработках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, 62-летняя жительница Днепра еще до начала полномасштабной войны имела пророссийские взгляды и ждала оккупации области. Сторонница "русского мира" в соцсетях распространяла пророссийские нарративы.

С июня 2022 года женщина начала сотрудничать с оккупантами. Ее куратором был кадровый агент ФСБ. Она корректировала ракетные удары по Днепру и передавала данные о позициях ВСУ.

Кроме того, предательница "сливала" врагу тайную информацию об украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов. Женщина работала на предприятии ракетно-космической отрасли. Ее сын и муж также были сотрудниками предприятия и занимались разработкой и модернизацией вооружения и ракетной техники.

СБУ разоблачила предательницу и по данному факту открыла уголовное дело по ст. 111 УКУ. Женщину собираются взять под стражу.

Фото: СБУ разоблачила вражеского информатора в Днепре (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила агентов РФ, которые пытались создать на юге Украины медиа-центр пропаганды.

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