В Днепре завершают капитальный ремонт Левобережного управления социальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Днепра Бориса Филатова.

После ремонта в управление будут залы в формате опенспейс, детская зона, электронная очередь.

"После ремонта в управлении оборудуют просторный зал с удобной мебелью и техникой, что поможет обслуживать всех без исключения. Вход и помещения обновляют с учетом всех элементов безбарьерности, в частности это касается и санузлов", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в помещении управления оборудуют и обеденную комнату для персонала. Раньше работникам приходилось питаться за рабочим столом.

Этой осенью уже открыли три обновленных отделения в Самарском, Соборном и Новокодацком районах. В основном все они расположены в зданиях еще советской постройки. В частности, здание Левобережного управления находится в бывшем здании детсада, которое три десятка лет не видело комплексного ремонта.

В целом же, сообщается, что системное обновление социальной сферы в Днепре остается приоритетом.

Соцработникам выплачивают надбавки. Для них также создали корпоративную форму и обеспечили возможностью бесплатного отдыха в муниципальных лагерях "Гордость Днепра" и "Золотой возраст".

Мэр Днепра Борис Филатов отмечает, что каждый день, шаг за шагом, город становится удобным, уютным и комфортным.

"Людям старшего поколения, тем, кто нуждается в социальной помощи, мы обеспечиваем возможность свободного и комфортного доступа к управлениям социальной защиты. Все делается в едином корпоративном стандарте. Мы и в дальнейшем будем развивать единое социальное пространство в Днепре, чтобы оно соответствовало европейским нормам качества. У нас есть стратегический план, который предусматривает серьезные инициативы. Также будем развивать наши социальные проекты - муниципальные лагеря отдыха и электронные сервисы", - отметил Филатов.

Напомним, ранее в Европейской ассоциации местной демократии назвали Днепр самым прозрачным городом Украины.