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В Днепре завершается реконструкция детской больницы №5, которая станет реабилитационным центром

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Киев, Вторник 31 августа 2021 10:14
В Днепре завершается реконструкция детской больницы №5, которая станет реабилитационным центром Фото: в Днепре завершается реконструкция детской больницы (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре завершаются работы по реконструкции детской больницы №5, где будут созданы современные условия для диагностики, медпомощи и реабилитации маленьких пациентов. В медицинском учреждении обустраивают комфортные палаты, диагностический и реабилитационный центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Теплые, комфортные, современные. Такие должны быть медучреждения, особенно для маленьких пациентов. По новому формату превращаем детскую больницу №5 в Днепре. После реконструкции ее будет не узнать", - подчеркнул Резниченко.

В больнице заменили все коммуникации, помещения также оснастили мощной вентиляцией, которая будет нагревать или охлаждать воздух, в зависимости от сезона.

В Днепре завершается реконструкция детской больницы №5, которая станет реабилитационным центром

Палаты будут рассчитаны на одного-двух детей. Сейчас дизайнеры решают, в какие цвета их лучше раскрасить и какие рисунки нанести.

После реконструкции в больнице откроют консультативно-диагностическое, педиатрическое отделение, расширят реабилитационный центр. Также в планах - восстановить бассейн.

"Помогаем детям с различными патологиями. Благодаря новому оборудованию расширим возможности диагностики. У нас будет новый цифровой рентгенаппарат, оборудование для измерения костной ткани", - рассказала гендиректор больницы Наталья Фоменкова.

Медучреждение оснастят специальными лифтами для маломобильных, а бассейн - гидравлическим подъемником.

В год больница сможет принимать до 4 тысяч пациентов.

Напомним, ранее Валентин Резниченко рассказал, что в Покрове Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли новый детсад в форме подковы.

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