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У Дніпрі завершується реконструкція дитячої лікарні №5, яка стане реабілітаційним центром

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 10:14
У Дніпрі завершується реконструкція дитячої лікарні №5, яка стане реабілітаційним центром Фото: в Дніпрі завершується реконструкція дитячої лікарні (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі завершуються роботи із реконструкції дитячої лікарні №5, де будуть створені сучасні умови для діагностики, меддопомоги та реабілітації маленьких пацієнтів. У медичному закладі облаштовують комфортні палати, діагностичний та реабілітаційний центри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

"Теплі, комфортні, сучасні. Такі мають бути медзаклади, особливо для маленьких пацієнтів. За новим форматом перетворюємо дитячу лікарню №5 у Дніпрі. Після реконструкції її буде не впізнати", - підкреслив Резніченко.

У лікарні замінили всі комунікації, приміщення також оснастили потужною вентиляцією, яка нагріватиме чи охолоджуватиме повітря, в залежності від сезону.

У Дніпрі завершується реконструкція дитячої лікарні №5, яка стане реабілітаційним центром

Палати будуть розраховані на одну-дві дитини. Зараз дизайнери вирішують, у які кольори їх краще розфарбувати та які малюнки нанести.

Після реконструкції в лікарні відкриють консультативно-діагностичне, педіатричне відділення, розширять реабілітаційний центр. Також у планах - відновити басейн.

"Допомагаємо дітям із різними патологіями. Завдяки новому обладнанню розширимо можливості діагностики. Матимемо новий цифровий рентгенапарат, обладнання для вимірювання кісткової тканини", - розповіла гендиректорка лікарні Наталія Фоменкова.

Медзаклад оснастять спеціальними ліфтами для маломобільних, а басейн - гідравлічним підйомником.

На рік лікарня прийматиме до 4 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко розповів, що у Покрові Дніпропетровської області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили новий дитсадок у формі підкови.

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