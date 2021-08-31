У Дніпрі завершується реконструкція дитячої лікарні №5, яка стане реабілітаційним центром
У Дніпрі завершуються роботи із реконструкції дитячої лікарні №5, де будуть створені сучасні умови для діагностики, меддопомоги та реабілітації маленьких пацієнтів. У медичному закладі облаштовують комфортні палати, діагностичний та реабілітаційний центри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.
"Теплі, комфортні, сучасні. Такі мають бути медзаклади, особливо для маленьких пацієнтів. За новим форматом перетворюємо дитячу лікарню №5 у Дніпрі. Після реконструкції її буде не впізнати", - підкреслив Резніченко.
У лікарні замінили всі комунікації, приміщення також оснастили потужною вентиляцією, яка нагріватиме чи охолоджуватиме повітря, в залежності від сезону.
Палати будуть розраховані на одну-дві дитини. Зараз дизайнери вирішують, у які кольори їх краще розфарбувати та які малюнки нанести.
Після реконструкції в лікарні відкриють консультативно-діагностичне, педіатричне відділення, розширять реабілітаційний центр. Також у планах - відновити басейн.
"Допомагаємо дітям із різними патологіями. Завдяки новому обладнанню розширимо можливості діагностики. Матимемо новий цифровий рентгенапарат, обладнання для вимірювання кісткової тканини", - розповіла гендиректорка лікарні Наталія Фоменкова.
Медзаклад оснастять спеціальними ліфтами для маломобільних, а басейн - гідравлічним підйомником.
На рік лікарня прийматиме до 4 тисяч пацієнтів.
Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко розповів, що у Покрові Дніпропетровської області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили новий дитсадок у формі підкови.