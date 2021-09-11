В Днепре запустили удлиненный троллейбусный маршрут

Жилмассив возводили в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас здесь проживает около 70 тысяч человек. Троллейбусный маршрут № 12 открыли еще в 1973 году. Впрочем, часть жилмассива не была охвачена троллейбусным сообщением. Удлинить маршрут по проспекту Героев решили по просьбе горожан.

Для запуска удлиненного троллейбусного маршрута построили дополнительную контактную сеть, разворотный круг и капитально отремонтировали тяговую подстанцию.

Обновлен 12-й маршрут "ул. Глинки - ж/м Победа-6" увеличился почти на 2 километра. Его протяженность в обе стороны отныне составляет 19,4 км.

Также возвели диспетчерскую станцию, где водители и кондукторы могут комфортно отдохнуть. С 06:00 до 22:00 часов, в зависимости от интенсивности пассажиропотока, обновленным маршрутом будет курсировать до 8 троллейбусов. В часы пик интервал составит 10-11 минут. Поездка в одном направлении займет около 37 минут.

В то же время троллейбусные маршруты № 6 и № 10 будут работать в обычном режиме.

"У города есть традиция, которую мы также будем продолжать. На каждый День города мы открываем новый маршрут муниципального электротранспорта. Я очень хорошо знаю жилмассив. Здесь я родился, здесь живет моя сестра, родственники. В целом этого проекта люди ждали долго. Он не очень большой по протяженности, но покрывает целый жилмассив. Работы здесь были длительными, ведь нуждались в немалых капиталовложениях", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.