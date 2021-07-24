В Днепре задержали двух подозреваемых в избиении общественной активистки
Полиция раскрыла избиение общественной активистки в Днепре. Двое подозреваемых задержаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.
"Мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровской области 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в подходящий момент задержали", - сообщил Клименко.
По его словам, потерпевшая нападавших опознала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.
Следователи полиции ходатайствуют исключительно о содержании под стражей. Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются.
Фото: подозреваемые в избиении активистки (facebook.com/iklymenko.fb)
Напомним, 16 июля в Днепре неизвестные избили местную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Полиция открыла уголовное дело за покушение на убийство.