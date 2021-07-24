У Дніпрі затримали двох підозрюваних у побитті громадської активістки

Поліція розкрила побиття громадської активістки у Дніпрі. Двох підозрюваних затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Ігора Клименка у Facebook .

"Ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Це двоє мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років. Впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали", - повідомив Клименко.

За його словами, потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються.

Фото: підозрювані у побитті активістки (facebook.com/iklymenko.fb)