В Днепре во время пожара в доме пострадали двое людей

В Днепре во время пожара в частном доме пострадали двое человек, один человек спасен. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.



Сообщение о пожаре местные спасатели получили 4 января в 20:56. На месте происшествия рятувальники установили, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного частного дома.

"Во время ликвидации пожара пожарные спасли хозяйку дома, 1692 года, которую собственноручно вынесли на свежий воздух. Также на пожаре пострадал сын хозяйки, 1992 года рождения. Женщину и мужчину с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали", - сообщили в ГСЧС.

Причины пожара и убытки устанавливаются.

Напомним, в центре Киева в ночь на субботу, 4 января, произошла пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Припаркованный автомобиль Peugeot 307 сгорел дотла. Машина стояла вплотную к жилому дому, огонь перекинулся на первый этаж. Владельца авто не удалось установить, оскілька машина на еврономерах.