На Днепре возобновилась речная навигация. Ее хотят сделать круглогодичной

Сегодня, 10 марта, на Днепре возобновилась навигация после зимнего периода. Навигационный сезон в этом году продлится до 31 декабря 2021 с учетом погодных условий.

По его словам, нынешний межнавигационный период был самым коротким за последние годы и составил всего 54 календарных дня.

"Открытие нового сезона навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году начинаем с сегодняшнего дня, с 10 марта. Благодаря нашим совместным усилиям и скоординированным действиям нынешний межнавигационный период - минимальный за последние годы. И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", - добавил Криклий.