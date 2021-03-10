На Днепре возобновилась речная навигация. Ее хотят сделать круглогодичной

Сегодня, 10 марта, на Днепре возобновилась навигация после зимнего периода. Навигационный сезон в этом году продлится до 31 декабря 2021 с учетом погодных условий.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.
По его словам, нынешний межнавигационный период был самым коротким за последние годы и составил всего 54 календарных дня.
"Открытие нового сезона навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году начинаем с сегодняшнего дня, с 10 марта. Благодаря нашим совместным усилиям и скоординированным действиям нынешний межнавигационный период - минимальный за последние годы. И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", - добавил Криклий.
Отметим, в прошлом году Верховная рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", который позволит разгрузить и сохранить дороги, а также создать новые рабочие места.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила услугу перевозки автомобилей в специальных вагонах поездов. Такие вагоны курсируют по пяти маршрутам.