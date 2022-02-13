ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре и Сумах прошли обучения по гражданской обороне

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 13 февраля 2022 21:11
В Днепре и Сумах прошли обучения по гражданской обороне Фото: в Днепре и Сумах провели обучения по гражданской обороне (фото t.me/Biletsky)
Автор: Артем Горовенко

В Днепре и Сумах провели большие обучения по гражданской обороне. Мероприятия прошли в рамках кампании "Не паникуй! Готовься".

Об этом сообщил лидер Нацкорпуса и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram-канале.

"На каждом из обучений - по полтысячи участников и преждевременно закрытая регистрация. У украинцев есть запрос на такие знания, хотят учиться эффективно себя защищать и противостоять врагу. Не паниковать, а готовиться", - написал Билецкий.

Сборы предусматривали обучения тактике пехотных групп, работе с оружием и основы первой медицинской помощи. Занятия проводили инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях.

В Днепре и Сумах прошли обучения по гражданской оборонеВ Днепре и Сумах прошли обучения по гражданской обороне

Напомним, кампания "Не паникуй! Готовься!" была инициирована "Национальным корпусом" несколько недель назад с целью обучения гражданского населения умениям и навыкам, необходимым в случае вторжения войск РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Сумы Нацкорпус
NEWS
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы