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У Дніпрі та Сумах пройшли вишколи з цивільної оборони

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Дніпро, Неділя 13 лютого 2022 21:11
У Дніпрі та Сумах пройшли вишколи з цивільної оборони Фото: у Дніпрі та Сумах провели вишколи з цивільної оборони (t.me/Biletsky)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі та Сумах провели великі вишколи з цивільної оборони. Заходи пройшли в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся".

Про це повідомив лідер Нацкорпусу та перший командир полку “Азов” Андрій Білецький у Telegram-каналі.

"На кожному з вишколів - по півтисячі учасників та передчасно закрита реєстрація. Українці мають запит на такі знання, хочуть вчитися ефективно себе захищати та протистояти ворогу. Не панікувати, а готуватися", - написав Білецький.

Вишколи передбачали навчання тактиці піхотних груп, роботі зі зброєю та основи першої медичної допомоги. Заняття проводили інструктори, які мають досвід участі у бойових діях.

У Дніпрі та Сумах пройшли вишколи з цивільної оборониУ Дніпрі та Сумах пройшли вишколи з цивільної оборони

Нагадаємо, кампанія "Не панікуй! Готуйся!" була ініційована "Національним корпусом" кілька тижнів тому з метою навчання цивільного населення умінням та навичкам, необхідним у разі вторгнення військ РФ.

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