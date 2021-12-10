В Днепре стартовал ремонт стратегической трамвайной ветки, - Филатов
Состояние трамвайных путей является одной из системных проблем Днепра, которая не решалась десятилетиями. Чтобы привести полотна в порядок, мэрия будет проводить ремонты сначала ключевых веток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
По его словам, город ведет переговоры с международными финансовыми институтами для привлечения средств для обновления трамвайных путей и масштабных проектов для электротранспорта.
Ремонт трамвайных путей по ул. Николая Руденко был одним из предвыборных обещаний городского головы Днепра. Здесь проходит стратегическая ветка, по которой из трамвайного депо № 3 ежедневно выходит почти 90% подвижного состава трамваев.
"Для обновления инфраструктуры городского транспорта мы много сделали в предыдущей каденции и продолжаем эту работу сейчас. Это и новые троллейбусные маршруты, которые мы системно запускаем каждый год, и новый подвижной состав больших автобусов. Мы стараемся как можно быстрее решить вопрос трамвайных путей. Но нужны серьезные капиталовложения. Я надеюсь, что договоренности с европейскими банками, с которыми мы сотрудничаем в развитии городской инфраструктуры и достройке метро, будут действенными. Мы занимаемся этими вопросами - ведем переговоры с нашими международными партнерами и изыскиваем средства в городском бюджете", - сказал Филатов.
В целом продолжение ремонта по ул. Николая Руденко запланировано и на следующий год. В первой очереди заменят почти 2 км путей, а также контактную сеть и 13 переездов, большинство из которых вкладывают железобетонными плитами.
Напомним, летом мэрия подписала меморандум по программе "Зеленые города", где первый проект предусматривает обновление трамвайных маршрутов через Кайдацкий мост, которые соединяют ряд жилмассивов левого берега с правобережными транспортными развязками.