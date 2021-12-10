ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі стартував ремонт стратегічної трамвайної гілки, - Філатов

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 10 грудня 2021 17:09
У Дніпрі стартував ремонт стратегічної трамвайної гілки, - Філатов Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Стан трамвайних колій є однією із системних проблем Дніпра, яка не вирішувалася десятиліттями. Щоб привести полотна до ладу, мерія проводитиме ремонти спочатку ключових гілок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, місто веде перемовини з міжнародними фінансовими інституціями для залучення коштів для оновлення трамвайних шляхів і масштабних проектів для електротранспорту.

Ремонт трамвайних колій по вул. Миколи Руденка був однією з передвиборних обіцянок міського голови Дніпра. Тут проходить стратегічна гілка, якою з трамвайного депо № 3 щодня виходить майже 90 % рухомого складу трамваїв.

"Для оновлення інфраструктури міського транспорту ми багато зробили у попередній каденції і продовжуємо цю роботу нині. Це і нові тролейбусні маршрути, які ми системно запускаємо щороку, і новий рухомий склад великих автобусів. Ми намагаємося якомога швидше вирішити питання трамвайних колій. Але потрібні серйозні капіталовкладення. Я сподіваюся, що домовленості з європейськими банками, з якими ми співпрацюємо у розбудові міської інфраструктури та добудові метро, будуть дієвими. Ми опікуємося цими питаннями - ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами та вишукуємо кошти у міському бюджеті", - сказав Філатов.

У Дніпрі стартував ремонт стратегічної трамвайної гілки, - Філатов

Загалом продовження ремонту по вул. Миколи Руденка заплановане і на наступний рік. У першій черзі замінять майже 2 км колій, а також контактну мережу і 13 переїздів, більшість з яких вкладають залізобетонними плитами.

Нагадаємо, влітку мерія підписала меморандум за програмою "Зелені міста", де перший проект передбачає оновлення трамвайних маршрутів через Кайдацький міст, які сполучають низку житломасивів лівого берега з правобережними транспортними розв’язками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Борис Філатов
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет