В Днепре создали меморандум об уличном искусстве

По его словам, таким образом удалось наладить диалог с уличными художниками, подчеркнуть ценность городского пространства и признать стритарт его частью.

"Согласно правилам благоустройства наносить рисунки на любые стены, фасады и заборы в Днепре запрещено. Однако правилами меморандума вместе мы согласовали те поверхности, к которым коммунальщики будут относиться лояльно. То есть художники могут свободно рисовать на таких поверхностях, а значит и самовыражаться, и хранить свои творения. Это не про цензуру и борьбу, это об упорядочении визуального городского пространства", - сообщил Белопольский.

Во время пресс-конференции для примера было представлено несколько объектов с нанесенными на них рисунками. Первым стал забор с граффити, ограждающий строительство метрополитена напротив здания городского совета.

По словам главного художника Днепра, рисовать на таких объектах - вандализм. Второй объект - муравьед, нарисованный на воротах здания на улице Старокозацкая, 16/18, признали допустимым.

"Этой работе больше чем год. Ее создание имеет интересную историю, ведь она была описана, и когда я снова ее воспроизвел, то написал историю создания этого арта. Впоследствии деталей добавили другие художники. Так муравьед остался жить здесь. Мне приятно, что власть прислушивается к общественности и художникам в частности. Мы сейчас пришли к компромиссу. Это первый шаг к пониманию уличного искусства. Ведь, на мой взгляд, душа города проявляется именно в уличном искусстве", - рассказал автор рисунка, стритарт-художник муравьедов Сергей Грэс.

Создание меморандума поддерживает и художница Людмила Кирилюк. Среди ее работ - большие муралы на стенах многоэтажек.

"Сначала я думала, что меморандум об ограничении и запретах. Однако, проанализировав информацию, я поняла, что есть определенные правила, по которым живет общество, а художники - это его часть. Благодаря меморандуму я получила ключ для улучшения своей деятельности, чтобы люди воспринимали мое искусство как культурное самовыражение. Можно действовать по правилам и чувствовать себя уверенно", - добавила Кирилюк.