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В Днепре создали единую платформу для вынужденных переселенцев

Фото: в Днепре создали единую платформу для вынужденных переселенцев (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

В Днепре инициативная группа предпринимателей разработала и запустила единую платформу для вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу координационного штаба волонтеров Днепра Юлию Дмитрову.

По ее словам, в городе и области убежище нашли уже более 20 тысяч внутренне перемещенных лиц.

"Для этих людей важно найти как можно скорее информацию, в том числе и где и как зарегистрироваться как ВПЛ, разместиться, какую помощь можно получить и тому подобное. Конечно, соответствующие горячие телефонные линии работают, но часто они просто перегружены. А с помощью чат-бота можно быстро обо всем узнать. Благодарны группе предпринимателей, которые разработали соответствующую платформу. Она также значительно облегчает работу наших волонтеров", - сообщила Дмитрова.

В то же время один из разработчиков чат-бота Дмитрий Овчинников отметил, что за несколько дней на новой платформе уже зарегистрировалось более 1050 человек.

"Имеем положительные отзывы от людей относительно пользования ботом. Сейчас уже поступило 25 тыс. запросов к боту на получение той или иной информации. Наша группа разработчиков готова подготовить возможность пользования таким чат-ботом и в других городах страны. Помимо размещения, регистрации, переселенцы также могут получить информацию о лечебных учреждениях, аптеках, психологической помощи, волонтерсих такси и тому подобное", - добавил он.

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ДнепрПереселенцы с Донбасса