В Днепре расследуют нападение на активистов

В Днепре вечером 22 ноября неизвестные напали на местных активистов в помещении "Просвиты". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщил на Facebook-странице активист Владислав Мельничук, около 22:00 пятеро неизвестных, одетые в балаклавы, ворвались в помещение "Просвиты" и напали на него и еще одного активиста - Вирослава Цюпьяка.

"Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа. Дальше будем апдейтити ситуацию", - написал он.

Позже в полиции заявили, что по факту нападения на активистов было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Правоохранители квалифицировали инцидент как хулиганство.

"Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят следственно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников", - добавили в полиции.

Напомним, в октябре во время акции протеста против строительства многоэтажек в Одессе произошло нападение на активистов. Активисты выступали против строительства трех высоток на участке, где ранее должны были построить школу и детский сад. В результате драки полиция задержала двух человек - охранников стройки.

Также сообщалось, что в Запорожье произошло нападение на ромскую активистку. Мужчина с ножом напал на Анжелику Белову, нанеся ей ножевое ранение.