UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре рассказали, почему нельзя публиковать последствия вражеских обстрелов

Автор: Артем Горовенко

В Днепре, 11 марта, враг нанес по городу ракетный удар. Сразу после этого в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о точном месте происшествия, координатах и последствиях атаки. Этого ни в коем случае нельзя делать, ведь это помогает врагу корректировать огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя воздушного командования "Восток" Ирену Баранову во время брифинга.

"Ракеты прилетели со стороны Донецкой области. Некоторые днепряне, не дождавшись конца воздушной тревоги, начали публиковать в сети последствия обстрелов и точные координаты. Публикуя фото, видео, где есть какие-то ориентиры, вроде телебашни, супермаркета или станции метро вы помогаете врагу корректировать огонь, ведь сейчас бьют неприцельно, а с дальнего расстояния, поэтому такие фото и видео дают наводку врагу. Допускаются фото, видео крупных планов, без привязывания к местности", - отметила Ирена Баранова.

Напомним, ранее в Офисе президента отреагировали на сегодняшние взрывы в городах Луцк, Днепр и Ивано-Франковск. Там назвали это продолжением разрушительной войны России против гражданских и крупных городов Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрВторжение России в Украину