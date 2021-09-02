UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре произошел взрыв в машине, есть пострадавший

Автор: РБК-Украина

В Соборном районе Днепра на улице Литейной произошел взрыв в машине. По предварительным данным, взорвалась страйкбольная граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Сообщается, что взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья.

"В результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля. Сейчас водитель доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольного гранаты, а также поврежденную сумку. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

Фото: последствия взрыва (dp.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрВзрыв