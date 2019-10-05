В Днепре произошел пожар на предприятии

В Днепре вечером 4 октября произошел пожар на местном предприятии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар вспыхнул около 22:55 в двухэтажном складском здании по проспекту Труда. Огонь уничтожил продукцию, производственное и офисное помещения на площади 2 тыс. кв. метров.

Отмечается, что пожар был ликвидирован 5 октября около 01:15, к тушению привлекались 60 человек личного состава и 15 единиц спасательной техники. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Дорогожичи" произошел пожар на крыше супермаркета. В 15:25 пожар удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 - ликвидировать. Жертв или пострадавших в результате инцидента не было.

Также РБК-Украина писало, что в Сумской области в ночь на 27 сентября произошел взрыв в пекарне города Шостка. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали две работницы пекарни. Женщины с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.