В Днепре проезд в метро снова станет платным: названа дата
Проезд в метрополитене Днепра вновь становится платным. Оплата за проезд возобновится со среды, 1 июня, а тариф составит 8 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского метрополитена.
"В первый день полномасштабного вторжения городские власти приняли решение о бесплатном проезде в метро Днепра с 25 февраля. Это было обусловлено тем, что метрополитен действовал еще и как укрытие. Иногда на всех станциях одновременно находилось около 1200 человек", - рассказал технический директор коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" Тарас Шевченко.
По его словам, отсутствие оплаты за проезд привело к проблемам с закупкой запчастей для бесперебойной работы метрополитена.
"Так что с 1 июня плата за проезд возвращается", - заявил он.
Метрополитен будет работать с 5:35 до 21:05.
Метро и дальше будет действовать как укрытие на случай воздушной тревоги. Для этого контролеры будут запускать население не через турникеты, а через специальные "коридоры".
Напомним, 27 мая российские войска обстреляли Днепропетровскую область. В результате погибли 10 человек.