В Днепре проезд в метро снова станет платным: названа дата

Проезд в метрополитене Днепра вновь становится платным. Оплата за проезд возобновится со среды, 1 июня, а тариф составит 8 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского метрополитена .

"В первый день полномасштабного вторжения городские власти приняли решение о бесплатном проезде в метро Днепра с 25 февраля. Это было обусловлено тем, что метрополитен действовал еще и как укрытие. Иногда на всех станциях одновременно находилось около 1200 человек", - рассказал технический директор коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" Тарас Шевченко.

По его словам, о тсутствие оплаты за проезд привело к проблемам с закупкой запчастей для бесперебойной работы метрополитена.

"Так что с 1 июня плата за проезд возвращается", - заявил он.

Метрополитен будет работать с 5:35 до 21:05.