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У Дніпрі проїзд у метро знову стане платним: названа дата

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Дніпро, Вівторок 31 травня 2022 15:42
У Дніпрі проїзд у метро знову стане платним: названа дата Фото: у Дніпрі проїзд у метро знову стане платним (metro.dp.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Проїзд у метрополітені Дніпра знову стає платним. Оплата за проїзд відновиться з середи, 1 червня, а тариф складе 8 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровського метрополітену.

"У перший день повномасштабного вторгнення міська влада прийняла рішення про безкоштовний проїзд в метро Дніпра з 25 лютого. Це було обумовлено тим, що метрополітен діяв ще й як укриття. Іноді на всіх станціях одночасно перебувало близько 1200 осіб", - розповів технічний директор комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Тарас Шевченко.

За його словами, відсутність оплати за проїзд призвела до проблем із закупівлею запчастин для безперебійної роботи метрополітену.

"Так що з 1 червня плата за проїзд повертається", - заявив він.

Метрополітен працюватиме з 5:35 до 21:05.

Метро і далі буде діяти як укриття на випадок повітряної тривоги. Для цього контролери запускатимуть населення не через турнікети, а через спеціальні "коридори".

Нагадаємо, 27 травня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. В результаті загинули 10 осіб.

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