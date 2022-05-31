У Дніпрі проїзд у метро знову стане платним: названа дата

Проїзд у метрополітені Дніпра знову стає платним. Оплата за проїзд відновиться з середи, 1 червня, а тариф складе 8 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровського метрополітену .

"У перший день повномасштабного вторгнення міська влада прийняла рішення про безкоштовний проїзд в метро Дніпра з 25 лютого. Це було обумовлено тим, що метрополітен діяв ще й як укриття. Іноді на всіх станціях одночасно перебувало близько 1200 осіб", - розповів технічний директор комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Тарас Шевченко.

За його словами, відсутність оплати за проїзд призвела до проблем із закупівлею запчастин для безперебійної роботи метрополітену.

"Так що з 1 червня плата за проїзд повертається", - заявив він.

Метрополітен працюватиме з 5:35 до 21:05.