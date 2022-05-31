У Дніпрі проїзд у метро знову стане платним: названа дата
Проїзд у метрополітені Дніпра знову стає платним. Оплата за проїзд відновиться з середи, 1 червня, а тариф складе 8 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровського метрополітену.
"У перший день повномасштабного вторгнення міська влада прийняла рішення про безкоштовний проїзд в метро Дніпра з 25 лютого. Це було обумовлено тим, що метрополітен діяв ще й як укриття. Іноді на всіх станціях одночасно перебувало близько 1200 осіб", - розповів технічний директор комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Тарас Шевченко.
За його словами, відсутність оплати за проїзд призвела до проблем із закупівлею запчастин для безперебійної роботи метрополітену.
"Так що з 1 червня плата за проїзд повертається", - заявив він.
Метрополітен працюватиме з 5:35 до 21:05.
Метро і далі буде діяти як укриття на випадок повітряної тривоги. Для цього контролери запускатимуть населення не через турнікети, а через спеціальні "коридори".
Нагадаємо, 27 травня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. В результаті загинули 10 осіб.