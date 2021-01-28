Фото: Городская детская клиническая больница № 5 после реконструкции (пресс-служба)

Ремонт планируют завершить до конца нынешнего года

В Днепре продолжается капитальная реконструкция городской детской клинической больницы № 5 (ул. Ивана Акинфеева, 5). На сегодня ремонтные работы выполнены на 70%.

Об этом сообщила генеральный директор больницы Наталья Фоменкова во время выездной пресс-конференции.

По ее словам, среди прочего уже сделана кровля, обновлен фасад, заменены сети и коммуникации, выполнена перепланировка помещений, устроена система вентиляции и охлаждения воздуха.

Ремонт планируют завершить до конца нынешнего года. Капитальная реконструкция проводится на средства областного бюджета, а город выделяет финансирование на мебель, медоборудование и прочее.

После реконструкции здания детская больница будет работать, как и раньше и отвечать современным нормам оказания медицинской помощи.

"Здание станет полностью обновленной как снаружи, так и внутри. Благодаря перепланировке помещений увеличена площадь палат. Они станут значительно комфортнее и будут рассчитаны на одного-два ребенка. Продолжается устройство специального подъемника для детей с инвалидностью и маломобильных. Кроме того, в больнице будет возобновлена работа бассейна, который не работал последние 15 лет. Он будет тоже вполне приспособлен для детей с инвалидностью для проведения разного рода реабилитаций. Для этого будут также ванны, большие современные залы ЛФК, сенсорные комнаты. Кроме того, будет работать кабинет телемедицины для проведения консультаций онлайн и т.д. Словом, с нетерпением ожидаем возвращения в свои родные обновленные стены", - рассказала Наталья Фоменкова.

По ее убеждению, в составе детской больницы № 6 заведение станет многопрофильным и будет конкурентоспособным для подписания как можно большего количества договоров с НСЗУ, а следовательно - получение больше средств на развитие больницы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что решением сессии горсовета в рамках реорганизации некоторых лечебных учреждений городскую детскую клиническую больницу №5 присоединят к городской детской клинической больницы №6.