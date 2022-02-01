В Днепре приступили к достройке съездов с Кайдакского моста

В Днепре разморозился очередной знаковый долгострой областного центра. На съездах с Кайдакского моста, которые должны стать частью Северного обхода, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" после длительного перерыва возобновились строительные работы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Юрия Голика.

"Строительство северной объездной дороги. Так называемые "Съезды с Кайдакского моста", - прокомментировал Голик опубликованный фоторепортаж.

Строительство объездной дороги Днепра и съездов с Кайдакского моста на правый берег началось еще в 2009-2010 годах, однако в 2014 работы на объекте были заморожены.

После включения объекта в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в сентябре прошлого года был проведен тендер на достройку съездов, а в октябре уже заключили договор с подрядчиком.

По условиям договора, стоимость работ составит 5,19 млрд грн, а завершиться они должны до 1 ноября 2024 года.

Съезды с Кайдакского моста должны быть доведены до трассы М-04 "Киев - Луганск - Изварино". Одновременно со строительством самих съездов предполагается также обновление трамвайных путей на Кайдакском шляхе, улице Маяковского и проспекте Свободы.