ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре приступили к достройке съездов с Кайдакского моста

Новина українською →
Днепр, Вторник 01 февраля 2022 12:17
В Днепре приступили к достройке съездов с Кайдакского моста Фото: в Днепре приступили к достройке съездов с Кайдакского моста (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре разморозился очередной знаковый долгострой областного центра. На съездах с Кайдакского моста, которые должны стать частью Северного обхода, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" после длительного перерыва возобновились строительные работы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Юрия Голика.

"Строительство северной объездной дороги. Так называемые "Съезды с Кайдакского моста", - прокомментировал Голик опубликованный фоторепортаж.

Строительство объездной дороги Днепра и съездов с Кайдакского моста на правый берег началось еще в 2009-2010 годах, однако в 2014 работы на объекте были заморожены.

После включения объекта в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в сентябре прошлого года был проведен тендер на достройку съездов, а в октябре уже заключили договор с подрядчиком.

По условиям договора, стоимость работ составит 5,19 млрд грн, а завершиться они должны до 1 ноября 2024 года.

Съезды с Кайдакского моста должны быть доведены до трассы М-04 "Киев - Луганск - Изварино". Одновременно со строительством самих съездов предполагается также обновление трамвайных путей на Кайдакском шляхе, улице Маяковского и проспекте Свободы.

Напомним, в прошлом году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине было отремонтировано и построено 250 мостов и искусственных сооружений. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу