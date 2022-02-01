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У Дніпрі розпочали добудову з'їздів з Кайдацького мосту

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Дніпро, Вівторок 01 лютого 2022 12:17
У Дніпрі розпочали добудову з'їздів з Кайдацького мосту Фото: у Дніпрі розпочали добудову з'їздів з Кайдацького мосту (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі розморожено черговий знаковий довгобуд обласного центру. На з'їздах з Кайдацького мосту, які мають стати частиною Північного обходу, у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" після тривалої перерви відновилися будівельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Юрія Голика.

"Будівництво північної об'їзної дороги. Так звані "З'їзди з Кайдацького мосту", - прокоментував Голик опублікований фоторепортаж.

Будівництво об'їзної дороги Дніпра та з'їздів з Кайдацького мосту на правий берег розпочалося ще у 2009-2010 роках, проте у 2014 році роботи на об'єкті були заморожені.

Після включення об'єкта до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у вересні минулого року було проведено тендер на добудову з'їздів, а у жовтні вже уклали договір із підрядником.

За умовами договору, вартість робіт становитиме 5,19 млрд грн, а завершитися вони мають до 1 листопада 2024 року.

З'їзди з Кайдацького мосту мають бути доведені до траси М-04 "Київ - Луганськ - Ізварине". Одночасно із будівництвом самих з'їздів передбачається також оновлення трамвайних колій на Кайдацькому шляху, вулиці Маяковського та проспекті Свободи.

Нагадаємо, минулого року за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні було відремонтовано та збудовано 250 мостів та штучних споруд. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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