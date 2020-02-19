В Днепре полиция провела спецоперацию по освобождению похищенного предпринимателя

В Днепре полиция особого назначения КОРД провела спецоперацию по освобождению похищенного директора одного из предприятий, за освобождение которого члены преступной группы требовали 300 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что 18 февраля около 19:00 члены преступной группировки под угрозой оружия похитили 58-летнюю женщину - директора одного из предприятий.

"Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat". У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон. Во время движения по ул. Феодосийской города Днепр спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их", - сообщили правоохранители.

В состав преступной группы входили четверо местных жителей возрастом от 31 до 43 лет. Двое из них ранее были осужденные за разбойные нападения.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция задержала вооруженную банду по подозрению в совершении разбойных нападений в Киевской области. Их подозревают в совершении пяти преступлений.

Также сообщалось, что во Львовской области неизвестные в масках совершили нападение на дом директора лесхоза. В результате один человек погиб, трое - получили травмы.