В Днепре подписали меморандум с одним из партнеров по созданию индустриального парка

"Коммунальное предприятие "Агентство развития Днепра" сегодня подписывает меморандум о сотрудничестве с одним из потенциальных партнеров по созданию индустриального парка "Innovation forpost". Речь идет об инновационном производстве, связанном с космическими технологиями. Для Днепра важно, чтобы резиденты "Innovation forpost" были предприятиями, которые связаны с нашим городом и космическими технологиями. Сегодняшний меморандум - это первый шаг к масштабной работе", - отметил заместитель городского головы Днепра Владимир Миллер.

Как отметил директор КП "Агентство развития Днепра" Александр Капли, аэрокосмический кластер является одним из основных промышленных кластеров в Стратегии развития города "Днепр 2030".

"Мы рады, что одним из первых партнеров парка является компания, развивающая технологии, связанные с космосом. Сейчас мы активно ведем работу по привлечению потенциальных инвесторов к крупному инфраструктурному проекту - индустриальному парку "Innovation forpost". Индустриальный парк в Днепре постепенно развивается: сейчас уже завершена стадия проектных работ, и в этом году мы начинаем первую очередь строительства инженерно-транспортной инфраструктуры: новой подъездной дороги, систем водоснабжения/водоотвода и строительства собственной мощной электростанции на 20 МВт для обеспечения потребностей резидентов парка", - говорит Александр Капли.

Планируется, что на базе индустриального парка будут созданы предприятия по производству компонентов на базе аддитивных технологий с использованием композиционных материалов. Использование таких компонентов уже учитывается при создании ракет-носителей легкого и среднего класса и ракетных двигателей для таких ракет-носителей. По предварительным расчетам, новые производственные мощности этого направления дадут около 700 новых рабочих мест в Днепре.

"В городе размещены основные разработчики и производители аэрокосмической промышленности нашего государства. Поэтому создание на базе индустриального парка предприятий по изготовлению компонентов, которые могут быть использованы при создании ракетно-космической техники, будут способствовать развитию космической отрасли и превращению Днепра в инновационный центр Украины", - отметил соучредитель компании ООО "Адитивные и Композитные" Александр Бондарчук.

В свою очередь директор компании ООО "Адитивные и Композитные" Олег Пашковский добавил: "Это будет высокотехнологичное и перспективное производство в аэрокосмической сфере. Этим мы надеемся поддержать статус нашего города как аэрокосмической столицы. Мы очень рады начать сотрудничество с Днепровским горсоветом и, в частности, "Агентством развития Днепра".

Городские власти призывают предприятия приобщаться к развитию индустриального парка "Innovation forpost" и развитию инновационных технологий.