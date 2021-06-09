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В Днепре подделывали документы для боевиков. Среди клиентов - фигуранты санкций

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм легализации боевиков так называемой "Донецкой народной республики". Услугами воспользовались, в том числе, фигуранты украинского санкционного списка.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что жительница Днепра организовала бизнес по подделки документов. С этими "документами" впоследствии оформляли статус переселенца. Среди клиентов были участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые фигурируют в санкционных списках.

По этой схеме чаще всего в паспорта вклеивали новые фото, а на обороте ставили поддельную печать Государственной миграционной службы. Это давало основание вносить данные о прописке, что позволяло получить статус переселенца.

"Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта. По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины", - говорится в сообщении.

Во время обыска у организатора схемы изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов, ей сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Луганской области задержали агента Федеральной службы безопасности России. Задержанный, по версии следствия, планировал теракт в Северодонецке.

А на днях в Донецкой области обнаружили схрон снайпера "ДНР".

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