В Днепре открыли первый центр поддержки для мариупольцев

Днепровский центр поддержки является совместным проектом мэрий обоих городов и первый из пяти запланированных в разных областях очагов помощи мариупольцам.

В Днепре центр расположен в центре города по ул. Воскресенской, 23, в здании Центральной городской библиотеки. Сейчас здесь способны принять около сотни человек, но в ближайшее время планируют расширение.

Мэр Днепра подчеркнул: город будет прилагать все усилия, чтобы сделать максимально комфортной жизнь всех, кто нашел приют или новый дом в Днепре.

"С первого дня российской агрессии Днепр очень сильно переживал за Мариуполь, который первый оказался под ударом. Мы с Вадимом (мэром Мариуполя Вадимом Бойченко, - ред.) постоянно были на связи. Потому что все мы - единая страна. И должны помогать друг другу. Кто бы откуда не приезжал к нам. Мы готовы помочь и Мариуполю, и Краматорске, и в Славянске, и Харькову - не разделяя никого за территориальными общинами", - заявил он.

Кроме первой медицинской помощи и обеспечения самым необходимым, в Центре поддержки мариупольцам бесплатно помогут с восстановлением документов, поиском пропавших и возвращением принудительно депортированных в РФ.

Также будут содействовать с поиском постоянной или временной работы и проконсультируют о возможности возмещения уничтоженного имущества и получения финансовой помощи. Чтобы облегчить стресс от пережитого, мариупольцам будут предлагать и помощь психолога.