В Днепре организовали курсы по тактической медицине для полицейских, - Голик

Курсы проводятся для полицейских из Луганской области

В Днепропетровской области сотрудники патрульной полиции проходят курс тактической медицины, чтобы научиться оказывать первую медицинскую помощь и спасать жизни людей. Об этом сообщил советник главы Днепр ОГА Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"Тот случай, когда твоя нынешняя работа сводит с интересными людьми, вместе с которыми вы совместно делаете важное и правильное дело. Организовали у нас в Днепре курсы по тактической медицине для полицейских из моей родной Луганской области", - написал он.

Голик уточнил, что инициаторами проведения курса для полицейских выступили начальник патрульной полиции Луганской области Александр Гостищев и заведующий отделением Днепропетровской областной детской клинической больницы Денис Сурков.

"Не мог не поддержать ребят и не поучаствовать в этом. Безумно уважаю Дениса - заведующего детской реанимацией для новорожденных, которую мы открыли в 2016-м году в Днепре в рамках строительства нового корпуса Детской областной больницы и тоже, как и я, являющегося советником Валентина Резниченко (главы Днепропетровской обладминистрации, - ред.). Денис разработал курсы по тактической медицине и методично внедряет эти знания в головы всех", - рассказал Голик.

Он также отметил, что родился в Луганске и поэтому был рад помочь патрульной полиции из этой области. Но самая важная мотивация – спасение жизни людей.

"Такие курсы - это важно. Потому что базовых знаний недостаточно. А каждый полицейский должен быть уверен, что сможет оказать первую медицинскую помощь человеку, в ней нуждающемуся, до приезда скорой", - подчеркнул советник главы Днепропетровской ОГА.

"Реформа полиции - одна из важнейших реформ нашей страны. Любые инвестиции в новые знания ребят, работающих в патрульной полиции - это инвестиции в спасенные жизни", - отметил Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk