У Дніпрі організували курси з тактичної медицини для поліцейських, - Голик

Курси проводяться для поліцейських з Луганської області

У Дніпропетровській області співробітники патрульної поліції проходять курс тактичної медицини, щоб навчитися надавати першу медичну допомогу і рятувати життя людей. Про це повідомив радник глави Дніпро ОДА Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"Той випадок, коли твоя нинішня робота зводить з цікавими людьми, разом з якими ви разом робите важливу і правильну справу. Організували у нас в Дніпрі курси з тактичної медицини для поліцейських з моєї рідної Луганської області", - написав він.

Голик уточнив, що ініціаторами проведення курсу для поліцейських виступили

начальник патрульної поліції Луганської області Олександр Гостищев і завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Денис Сурков.

"Не міг не підтримати хлопців і не взяти участь у цьому. Шалено поважаю Дениса - завідувача дитячої реанімації для новонароджених, яку ми відкрили в 2016-му році в Дніпрі в рамках будівництва нового корпусу Дитячої обласної лікарні і теж, який, як і я, є радником Валентина Резніченко (глави Дніпропетровської обладміністрації, - ред.). Денис розробив курси з тактичної медицини і методично впроваджує ці знання в голови всіх", - розповів Голик.

Він також зазначив, що народився в Луганську і тому був радий допомогти патрульній поліції з цієї області. Але найважливіша мотивація – порятунок життя людей.

"Такі курси - це важливо. Бо базових знань недостатньо. А кожен поліцейський повинен бути впевнений, що зможе надати першу медичну допомогу людині, яка в ній потребує, до приїзду швидкої", - підкреслив радник голови Дніпропетровської ОДА.

"Реформа поліції - одна з найважливіших реформ нашої країни. Будь-які інвестиції в нові знання хлопців, що працюють в патрульній поліції - це інвестиції в врятовані життя", - зазначив Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk