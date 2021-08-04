В Днепре обустраивают крупнейший в городе центр предоставления услуг

"Расширяем сеть центров, где можно получить качественные услуги от государства. Быстро, удобно, без очередей. Такой начали обустраивать в Днепре на левобережье", - отметил Резниченко.

Центр создают по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Под Центр выделили бывшее здание Индустриального райисполкома. Сейчас строители проводят там демонтаж, дальше планируют сделать навесной вентилируемый фасад, заменить окна и кровлю, утеплить крышу.

Здание сделают удобным для людей с инвалидностью: будет лифт, подъемник, пандусы, тактильная плитка. На территории заменят асфальт, высадят цветы.

Администраторы будут принимать людей на первых двух этажах, где будет оснащен "прозрачный офис" без отдельных комнат. Третий и четвертый этажи выделят под так называемые бэк-офисы. Там будут заниматься обработкой документов.