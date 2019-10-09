В Днепре ночью горела больница

В ночь на 9 октября, по проспекту Мануйловский Амур-Нижнеднепровский района города Днепр возник пожар в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в коридоре приемного отделения, расположенного на первом этаже в двухэтажном здании гинекологического отделения больницы.

"Во время тушения пожара личным составом подразделений ГСЧС, совместно с персоналом медицинского учреждения, перемещено 19 больных из отделения гинекологии в патологическое отделение больницы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар был ликвидирован в 3:09 ночи. К тушению были привлечены 33 спасателя и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 4 октября в Днепре на одном из местных предприятий возник пожар. Огонь уничтожил продукцию, производственное и офисное помещения на площади 2 тыс. кв. метров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве загорелась крыша супермаркета вблизи метро "Дорогожичи". Пожар удалось ликвидировать без жертв и пострадавших.