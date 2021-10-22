UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре началась подача тепла в учреждения социальной сферы

Автор: Артем Горовенко

В Днепре с 19 октября в первую очередь начали подавать тепло в учреждения социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение мэра Днепра Бориса Филатова.

"Отопление уже появилось в некоторых садиках, но еще не во всех. До начала холодов во всех школах и садиках провели промывку сетей теплоснабжения. Оно позволяет избавиться от внутренних загрязнений в трубопроводах и батареях и обеспечивает непрерывность работы отопительной системы заведения. При подготовке к отопительному сезону были заменены участки труб теплоснабжения, установлены вентили, краны, задвижки и прочее", - отметила представитель департамента гуманитарной политики городского совета Днепра Юлия Дуогитє.

Также в учреждениях школьного и дошкольного образования установили отопительные радиаторы, заменили уплотнительные элементы и отремонтировали клапаны. Эти работы начались в августе, закончились в конце сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в связи с переходом Днепра в "красную" зону карантина утром 21 октября начали проверки магазинов и заведений питания - их работники имеют сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрКрасная зона карантина