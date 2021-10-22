В Днепре началась подача тепла в учреждения социальной сферы

"Отопление уже появилось в некоторых садиках, но еще не во всех. До начала холодов во всех школах и садиках провели промывку сетей теплоснабжения. Оно позволяет избавиться от внутренних загрязнений в трубопроводах и батареях и обеспечивает непрерывность работы отопительной системы заведения. При подготовке к отопительному сезону были заменены участки труб теплоснабжения, установлены вентили, краны, задвижки и прочее", - отметила представитель департамента гуманитарной политики городского совета Днепра Юлия Дуогитє.

Также в учреждениях школьного и дошкольного образования установили отопительные радиаторы, заменили уплотнительные элементы и отремонтировали клапаны. Эти работы начались в августе, закончились в конце сентября.