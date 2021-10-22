В Днепре началась подача тепла в учреждения социальной сферы

В Днепре с 19 октября в первую очередь начали подавать тепло в учреждения социальной сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение мэра Днепра Бориса Филатова.
"Отопление уже появилось в некоторых садиках, но еще не во всех. До начала холодов во всех школах и садиках провели промывку сетей теплоснабжения. Оно позволяет избавиться от внутренних загрязнений в трубопроводах и батареях и обеспечивает непрерывность работы отопительной системы заведения. При подготовке к отопительному сезону были заменены участки труб теплоснабжения, установлены вентили, краны, задвижки и прочее", - отметила представитель департамента гуманитарной политики городского совета Днепра Юлия Дуогитє.
Также в учреждениях школьного и дошкольного образования установили отопительные радиаторы, заменили уплотнительные элементы и отремонтировали клапаны. Эти работы начались в августе, закончились в конце сентября.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в связи с переходом Днепра в "красную" зону карантина утром 21 октября начали проверки магазинов и заведений питания - их работники имеют сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.