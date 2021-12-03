ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі капітально відремонтували школу №104 з дитсадком

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 03 грудня 2021 12:02
У Дніпрі капітально відремонтували школу №104 з дитсадком Фото: у Дніпрі капітально відремонтували школу з дитсадком (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На околиці Дніпра, у селищі Ясне, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" капітально відремонтували школу №104 з дитсадком. Навчальний заклад оновили вперше за його понад півстолітню історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Для юних мешканців області створюємо сучасний освітній простір. У Дніпрі капітально відремонтували школу та дитсадок при ній. У комфортних умовах вже навчаються та виховуються 170 дітей", - зазначив Резніченко.

У закладі повністю оновили усі комунікації. Також встановили потужну вентиляцію із системою кондиціювання, завдяки чому у приміщенні завжди комфортна температура та свіже повітря.

У Дніпрі капітально відремонтували школу №104 з дитсадком

Кабінети у школі тепер різнобарвні - рожеві, сині, зелені та жовті. Кольори підбирали самі працівники навчального закладу.

"Задоволені результатом на сто відсотків. Маємо сучасні класи, оновлені обідню та спортивну зали. Діти навчаються, а ми працюємо із гарним настроєм", - розповіла директорка Світлана Ярошенко.

У дитячому садочку при школі також усе нове - від покрівлі до підлоги. У дошкільному закладі поставили сучасні системи електропостачання, опалення та протипожежну сигналізацію. Для малечі облаштували затишні ігрову, спальню, роздягальню, а надворі - новий майданчик.

Нагадаємо, Валентин Резніченко напередодні повідомив, що у Дніпрі у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершується будівництво Південного обходу протяжністю 7 км. Для обласного центру це перша об’їзна дорога в його історії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього