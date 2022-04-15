В Днепре хотят переименовать улицы, связанные с Россией: список
Фото: в Днепре хотят переименовать улицы, связанные с Россией (dniprograd org)
В Днепре хотят переименовать улицы, названия которых связаны или символизируют страну-агрессора. Соответствующий документ уже зарегистрировали в городском совете.
В соответствии с проектом решения, в Днепре переименуют более 30 улиц и переулков. Их наименование изменят на названия украинских городов.
Улицы, названия которых связаны с Россией, предлагают переименовать следующим образом:
- ул. 30-й Иркутской дивизии - Украинских воинов;
- ул. Абхазскаям - Ирпенская;
- пер. Абхазский- Ирпенский;
- ул. Алтайская - Чечелевская
- ул. Белгородская - Научных работников;
- ул. Беломорская - Чернобаевская;
- пер. Беломорский - Чернобаевский;
- пер. Бурятский - Бучанский;
- пер. Воркутинский - Волевой;
- ул. Домодедовская - Ворзельская;
- ул. Кабардинская - Гостомельская;
- ул. Кронштадтская - Бородянская;
- ул. Магаданская - Волонтерская;
- ул. Мытищинская - Польская;
- пер. Московский - Азовстали;
- ул. Орская - Краматорская;
- ул. Псковская - Авдеевская;
- ул. Пулковская - Дебальцевская;
- ул. Ростовская - Конотопская;
- пер. Ростовский - Конотопский;
- туп.Ростовский - Конотопский;
- ул. Саратовская - Новокаховская;
- ул. Сахалинская - Бахмутская;
- ул. Тагильская - Новоазовская;
- пер. Тагильский - Новоазовский;
- ул. Уфимская - Деснянская;
- ул. Хабаровская - Салтовская;
- ул. Шереметьевская - Бориспольская;
- ул. Шушинская - Молочанская;
- ул. Якутская - Высокопольская;
- ул. Ярославская - Вышгородская.