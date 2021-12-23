Днепр может превратиться в пустыню через 300 лет. В реке нашли 161 загрязнитель

"Согласно последнему аудиту Счетной палаты Украины в главной артерии нашей страны - реке Днепр насчитывается более 161 химический элемент, который загрязняет нашу реку. Это синтетические соединения и металлы, даже фармацевтические препараты, пестициды, агрохимикаты и достаточно большой перечень химических элементов", - рассказал Иванов.

По его словам, 90% очистных сооружений на предприятиях изношены и требуют модернизации, поскольку не могут фильтровать вредные примеси, которые затем попадают в водные ресурсы.

Начальник Госэкоинспекции подчеркнул, что такая ситуация пока не только в столице, но и в других городах и отметил, что экологическая инспекция усилила контроль над состоянием водных объектов.

"В этом году было проверено 38 субъектов хозяйствования, которые являются основными загрязнителями водных ресурсов в столичном регионе. Из них 24 водоканала", - сказал Иванов.

Он отметил, что в этом году на многих предприятиях, которые проверила Госэкоинспекция Столичного округа, был установлен факт самовольного использования водных ресурсов.

"Этим предприятиям были рассчитаны убытки, которые составили более 40 млн гривен", - указал Иванов.

В свою очередь заместитель начальника Государственной экологической инспекции Столичного округа Андрей Вагин рассказал, коммунальное предприятие "Киевводоканал" является главным загрязнителем реки.

"За год оно сбрасывает в Днепр около 300 млн куб. м обратных вод, содержащих загрязняющие вещества. Во время проверок "Киевводоканала" были установлены нарушения и рассчитаны убытки на 25,5 млн гривен", - добавил Вагин.