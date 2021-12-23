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Днепр может превратиться в пустыню через 300 лет. В реке нашли 161 загрязнитель

Автор: Мария Кучерявец

В водах Днепра зафиксировали 161 химический элемент, загрязняющий реку. По прогнозам специалистов Национальной академии наук, река за ближайшие 300 лет может превратиться в пустыню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Государственной экологической инспекции Столичного округа Павла Иванова во время пресс-конференции.

"Согласно последнему аудиту Счетной палаты Украины в главной артерии нашей страны - реке Днепр насчитывается более 161 химический элемент, который загрязняет нашу реку. Это синтетические соединения и металлы, даже фармацевтические препараты, пестициды, агрохимикаты и достаточно большой перечень химических элементов", - рассказал Иванов.

По его словам, 90% очистных сооружений на предприятиях изношены и требуют модернизации, поскольку не могут фильтровать вредные примеси, которые затем попадают в водные ресурсы.

Начальник Госэкоинспекции подчеркнул, что такая ситуация пока не только в столице, но и в других городах и отметил, что экологическая инспекция усилила контроль над состоянием водных объектов.

"В этом году было проверено 38 субъектов хозяйствования, которые являются основными загрязнителями водных ресурсов в столичном регионе. Из них 24 водоканала", - сказал Иванов.

Он отметил, что в этом году на многих предприятиях, которые проверила Госэкоинспекция Столичного округа, был установлен факт самовольного использования водных ресурсов.

"Этим предприятиям были рассчитаны убытки, которые составили более 40 млн гривен", - указал Иванов.

В свою очередь заместитель начальника Государственной экологической инспекции Столичного округа Андрей Вагин рассказал, коммунальное предприятие "Киевводоканал" является главным загрязнителем реки.

"За год оно сбрасывает в Днепр около 300 млн куб. м обратных вод, содержащих загрязняющие вещества. Во время проверок "Киевводоканала" были установлены нарушения и рассчитаны убытки на 25,5 млн гривен", - добавил Вагин.

Напомним, ранее стало известно, что в реке Днепр обнаружили гербицид атразин, металлы кадмия и никеля. По словам экспертов, такая загрязненность воды угрожает населению Украины и может привести к экологической катастрофе.

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ДнепрЭкологическая катастрофа