Днепр оказался на грани экологической катастрофы: в воде гербицид и тяжелые металлы

В поверхностных водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель, среди которых гербицид атразин и металлы кадмий и никель. Река оказалась на грани экологической катастрофы, угрожающей здоровью украинцев.

"Показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии: синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути" - заявили в палате.

Также обращается внимание на цветение воды в Днепре, что является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуацию усугубляет обмеление реки, которое усугубляется из-за отсутствия дноуглубительных работ.

"Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - отметили в ведомстве.

Как отметили в Счетной палате, на экологическое оздоровление Днепра за четыре года направили всего 4,2 млн гривен, однако, если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, то расходы будут более чем в 2000 раз больше.