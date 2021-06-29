ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Днепр оказался на грани экологической катастрофы: в воде гербицид и тяжелые металлы

Новина українською →
Киев, Вторник 29 июня 2021 18:11
Днепр оказался на грани экологической катастрофы: в воде гербицид и тяжелые металлы Фото: Днепр оказался на грани экологической катастрофы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В поверхностных водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель, среди которых гербицид атразин и металлы кадмий и никель. Река оказалась на грани экологической катастрофы, угрожающей здоровью украинцев.

Об этом сообщила Счетная палата.

"Показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии: синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути" - заявили в палате.

Также обращается внимание на цветение воды в Днепре, что является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуацию усугубляет обмеление реки, которое усугубляется из-за отсутствия дноуглубительных работ.

"Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", - отметили в ведомстве.

Как отметили в Счетной палате, на экологическое оздоровление Днепра за четыре года направили всего 4,2 млн гривен, однако, если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, то расходы будут более чем в 2000 раз больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр загрязнение вода река
NEWS
Парламент запустил судебную реформу в Украине: что изменится
Парламент запустил судебную реформу в Украине: что изменится
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом