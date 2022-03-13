Днепр и область переходят к экономике военного времени, - Филатов

По его словам, сейчас в Днепре остается очень много пожилых людей, которые эвакуируются из горячих точек и просто не в состоянии ехать дальше. Ключевым вопросом остается и возобновление работы бизнеса.

Филатов также отметил, что по опыту его коллег-мэров из других городов Украины, сейчас надо уделить максимальное внимание укреплению критической инфраструктуры - чтобы она не была уязвима в случае повторения вражеских обстрелов.

Предпринимателей призывают открывать свои магазины, рестораны и кафе - предлагая работникам гибкие графики. Это позволит перейти на экономику военного времени.

Коммунальные предприятия, транспорт, медицина работают стабильно.

Военно-гражданская администрация круглосуточно мониторит как гуманитарную, так и безопасности ситуации в регионе. Однако враг оказывает также информационное давление через личные сообщения и фейковые телеграмм-каналы, резюмирует мэр Днепра.