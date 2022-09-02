Днепр готовит к отправке очередную помощь для военных и переселенцев

Речь идет о гуманитарных грузах от партнеров, в том числе и иностранных, которые сейчас распределяют для передачи.

Также волонтеры продолжают формировать и продуктовую помощь из полученных недавно 6 тыс. кг (16 паллет) продуктов.

"Все полученное мы распределим на нужды военных и гражданских, а также детей, пострадавших от войны. Нам действительно очень важна такая помощь, особенно в условиях войны, которая продолжается", - отметила руководитель "TAPS-Ukraine" Юлия Дмитрова.