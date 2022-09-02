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Днепр готовит к отправке очередную помощь для военных и переселенцев

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Пятница 02 сентября 2022 15:27
Днепр готовит к отправке очередную помощь для военных и переселенцев Фото: Днепр готовит к отправке очередную помощь для военных и переселенцев (пресс-служба горсовета)
Автор: Александр Мороз

Городская власть Днепра совместно с фондом "ТАПС-Украина" и Координационным штабом волонтеров готовит к отправке на фронт очередную партию помощи защитникам, а также помощь для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб волонтеров Днепра.

Речь идет о гуманитарных грузах от партнеров, в том числе и иностранных, которые сейчас распределяют для передачи.

Также волонтеры продолжают формировать и продуктовую помощь из полученных недавно 6 тыс. кг (16 паллет) продуктов.

"Все полученное мы распределим на нужды военных и гражданских, а также детей, пострадавших от войны. Нам действительно очень важна такая помощь, особенно в условиях войны, которая продолжается", - отметила руководитель "TAPS-Ukraine" Юлия Дмитрова.

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