Дніпро готує до відправлення чергову допомогу для військових і переселенців

Міська влада Дніпра спільно з фондом "ТАПС-Україна" та Координаційним штабом волонтерів готує до відправлення на фронт чергову партію допомоги захисникам, а також поміч для переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб волонтерів Дніпра .

Йдеться про гуманітарні вантажі від партнерів, зокрема й іноземних, які нині розподіляють для передачі.

Також волонтери продовжують формувати і продуктову допомогу з отриманих нещодавно 6 тис. кг (16 палет) харчів.

"Все отримане ми розподілимо на потреби військових та цивільних, а також дітей, які постраждали від війни. Нам дійсно дуже важлива така допомога, особливо в умовах війни, яка триває", - зазначила керівник "TAPS-Ukraine" Юлія Дмитрова.