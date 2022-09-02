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Дніпро готує до відправлення чергову допомогу для військових і переселенців

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П'ятниця 02 вересня 2022 15:27
Дніпро готує до відправлення чергову допомогу для військових і переселенців Фото: Дніпро готує до відправлення чергову допомогу для військових і переселенців (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Міська влада Дніпра спільно з фондом "ТАПС-Україна" та Координаційним штабом волонтерів готує до відправлення на фронт чергову партію допомоги захисникам, а також поміч для переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб волонтерів Дніпра.

Йдеться про гуманітарні вантажі від партнерів, зокрема й іноземних, які нині розподіляють для передачі.

Також волонтери продовжують формувати і продуктову допомогу з отриманих нещодавно 6 тис. кг (16 палет) харчів.

"Все отримане ми розподілимо на потреби військових та цивільних, а також дітей, які постраждали від війни. Нам дійсно дуже важлива така допомога, особливо в умовах війни, яка триває", - зазначила керівник "TAPS-Ukraine" Юлія Дмитрова.

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Збройні сили України Дніпро Гуманітарна допомога
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